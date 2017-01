'Het is moeilijk om zomaar vlees te laten staan'

'De consument moet duurzamer en gezonder eten.' Dat is de boodschap die het RIVM naar voren brengt in het rapport 'Wat ligt er op ons bord?'

De overheid moet volgens het RIVM de consument stimuleren minder vlees te eten door bijvoorbeeld accijns op te leggen of een hogere btw op vlees. De productie van vlees is milieubelastend en het eten van veel vlees is ongezond, aldus RIVM.De Groningse Voedingsdeskundige Yvonne Hollander vraagt zich of een accijns zal helpen. 'Het eten van vlees is voor veel mensen een gewoonte. Het is moeilijk om daar zomaar van af te stappen.'Volgens Roel Vonk, hoogleraar Medische Voedingsleer aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de discussie hoe je de consumenten moet beïnvloeden al heel oud. Hij vindt dat de overheid zich er niet mee moet bemoeien. 'Het zit hem in educatie en voorlichting.'Kinderen moeten volgens Vonk al vanaf de lagere school les krijgen over gezonde voeding en de verantwoordelijkheid voor hun eigen lichaam. 'We roepen al tien jaar dat we minder vlees moeten eten. De laatste jaren merk ik dat het bewustzijn toeneemt door voorlichting en educatie', aldus Vonk.Eind vorig jaar heeft het Voedingscentrum nieuwe richtlijnen voor gezonde voeding uitgegeven. 'Hierin wordt ook geadviseerd om minder vlees te eten, namelijk maximaal 500 gram per week', aldus Hollander. 'In vlees zitten veel dierlijke, verzadigde vetten en als je te veel vlees eet, is dat slecht voor je bloeddruk.'Hollander adviseert om twee dagen per week vlees te vervangen door peulvruchten, walnoten of kaas. 'Als je dat twee dagen doet en de andere dagen een kleine portie vlees eet, ben je goed op weg.'Of het bewustzijn van gezonder eten bij jongeren gemakkelijker te creëren is dan bij ouderen vindt Yvonne Hollander moeilijk om te zeggen. 'Ik denk wel dat jongeren gemakkelijk beïnvloed worden door de fit-girls en de sportieve mannen op Instagram. Je ontkomt daar bijna niet aan.' Vonk denkt ook dat jongeren er meer bij stilstaan dan ouderen. 'De oudere doelgroep is daarin ook niet opgevoed. We zoeken nog naar hulpmiddelen om ook deze groep bewust te maken over gezonde voeding.'Ons Lopend Vuur gaat ook over het minder eten van vlees: Laat je voortaan wat vaker je vlees staan en ga je er bewuster mee om? Of moeten ze niet aan je dagelijkse stukje vlees komen?