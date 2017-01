Groninger Museum leent bijzondere kast van Loppersum

De vierhonderd jaar oude kast (Foto: RTV Noord/ Martin Drent) Wethouder Kunst en Cultuur Rudi Slager bij de kast (Foto: RTV Noord/Martin Drent)

Hij is bijna vierhonderd jaar oud en staat al 150 jaar in het gemeentehuis van Loppersum: deze kast uit het Ommelanderhuis. Binnenkort moet hij de deur uit, want het Groninger museum wil de kast een halfjaar lenen voor een tentoonstelling.

Het Ommelanderhuis aan de Schoolstraat in Stad was in de 17e en 18e eeuw eigendom van de Ommelanden. Daar werd vergaderd over alles wat met de Ommelanden te maken had.



Verloting

In het Ommelanderhuis stonden twee kasten voor de de financiële administratie. Toen de administratie aan het eind van de 19e eeuw werd overgenomen door het Rijk, werden de kasten verloot. Ze gingen naar de gemeenten Bedum en Loppersum.



Bedum besloot de kast te verkopen aan het Groninger Museum in ruil voor een gemeentewapen. Loppersum heeft de kast gehouden en daarom staat hij nog altijd in het gemeentehuis. Niet dat er veel bijzonders in zit: een oud beeldscherm, vochtige doekjes en wat papieren.



Hoofd onder het bloed

Burgemeester Rodenboog heeft iets minder goede ervaringen met de kast. 'Toen ik hem een keer open wilde doen, vielen er allemaal spijkers naar beneden. Mijn hoofd zat eventjes onder het bloed.'



Het Groninger Museum wil de kasten weer verenigingen voor de expositie Rijk van 20 mei tot en met 12 november. Daarna komt de kast weer terug naar Loppersum.

Door: Martin Drent Correctie melden