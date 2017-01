'Gemeente legt brug aan die niets met niets verbindt'

(Foto: Google Streetview)

De gemeente Groningen legt een volstrekt nutteloos fietsbruggetje aan op het Euvelgunneterrein in Groningen. Dat zeggen omwonenden.

De brug zou moeten komen over de Hunzeloop, in het verlengde van de Bremenweg. Maar omwonenden wijzen erop dat er niet eens een fietspad ligt waar de brug op uitkomt. De brug zou bedoeld zijn om een fietsverbinding naar Meerstad aan te leggen, maar daarvoor is een tunnel nodig onder de A7 en ook die is er niet. Een fietspad naar Meerstad is er bovendien al, zeggen ze.



Zonde

Ze vinden het niet alleen een verspilling van geld om de brug aan te leggen; ze vinden het ook zonde. Door de brug krijgen ze meer zicht op Euvelgunne; dat bedrijventerrein wordt nu door een groene afscheiding aan het zicht onttrokken.



Bezwaren

De bewoners hebben de bezwaren al een paar keer per brief aangekaart bij Burgemeester en Wethouders, maar nog zonder resultaat.



De gemeente laat weten uit te zoeken of het inderdaad zo is dat de brug eigenlijk geen functie krijgt.

Door: Eva Hulscher