PvdA: Kamp moet zich bezinnen op windmolens in Veenkoloniën

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De PvdA in de Tweede Kamer doet een dringend beroep op minister Kamp van Economische Zaken om toch een bezinningsperiode in te lassen voor de aanleg van een windmolenpark in de Veenkoloniën.

Het gaat om 45 megawindmolens van 200 meter hoog.



De partij doet dat in een brief die dinsdag naar de minister is gestuurd. Met die bezinningsperiode wil de PvdA dat er gekeken wordt naar alternatieven zoals een plan voor een zonnepark dat al klaar ligt. Ook wil de PvdA dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen.



Kamp wil het plan voor een windmolenpark in de Veenkoloniën koste wat kost doorzetten. Hij legde eerder verzoeken uit de regio en vanuit de Tweede Kamer om tot de verkiezingen in maart terughoudend te zijn, naast zich neer.

Door: RTV Noord Correctie melden