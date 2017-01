OM eist geen straf tegen schietende agenten

Het Openbaar Ministerie eist ontslag van rechtsvervolging tegen drie agenten, onder wie een 29-jarige Groninger, die ruim drie jaar geleden hebben geschoten op een auto met daarin twee verdachten.

Als de rechtbank in Leeuwarden daar niet in meegaat, dan vindt het OM in elk geval dat ze geen straf hoeven te krijgen.'Wij vinden dat de agenten niet strafbaar zijn, omdat ze volgens de regels hebben gehandeld en dat er sprake was van noodweer,' zegt officier van justitie Pieter van Rest namens het OM. Het OM eist geen vrijspraak omdat wel vast staat dat de agenten de schoten hebben gelost.Dat de agenten toch voor de rechter moesten verschijnen was een besluit van het gerechtshof, op een vervolgingsverzoek van de beschoten mannen.De agenten achtervolgden op 6 juli 2013 in Leeuwarden een auto met daarin twee Friese broers. Zij waren verdacht van bedreiging van de ex van een van hen, en van tanken zonder te betalen. Zij reden zeer agressief en reden tijdens de achtervolging ook op de politie in. In een poging de mannen te stoppen schoot de Groninger agent vanuit de politiewagen op de banden van de auto van de broers. Ze werden pas later die avond na een wilde achtervolging aangehouden.