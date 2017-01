Lopster scholen krijgen nieuw schoolplein

(Foto: ©Flickr/Wouter Verhelst)

De gemeente Loppersum wil de pleintjes van drie scholen een opknapbeurt geven. Het gaat om de Wilgenstee in Zeerijp, De Zandplaat in 't Zandt en de Abt Emoschool in Westeremden.

De gebouwen worden de komende jaren bouwkundig versterkt vanwege de aardbevingen in het gebied. Tegelijk met die versterking moeten ook de pleintjes worden opgeknapt.



Aanpakken

Volgens wethouder Bé Schollema zou het zonde zijn als de schoolgebouwen helemaal gerenoveerd zijn, maar er nog speeltoestellen staan uit de jaren zestig. 'Daarom willen we ook de schoolpleinen aanpakken, als kers op de taart.'



Energie kwijt kunnen

Uit een eerste enquête bleek dat het voor kinderen wat fanatieker en wilder mag. 'Volgens ouders moet het schoolplein een plek worden waar kinderen hun energie kwijt kunnen. Daarom komen er nieuwe speeltoestellen, maar is er bijvoorbeeld ook ruimte voor sport en spelletjes', vertelt Schollema. Daarnaast krijgen de pleintjes een moestuin.



Kosten

De kosten liggen rond de 120.000 euro per schoolplein. De gemeente heeft een subsidie-aanvraag gedaan bij de provincie Groningen. Daarnaast wordt Jantje Beton - een organisatie die zich richt op jeugdvoorzieningen - ook benaderd. Ook Stichting Marenland - het schoolbestuur, moet meebetalen. 'En als ouders een duit in het zakje willen doen, mogen ze me altijd bellen', zegt Schollema.



OBS De Zandplaat in 't Zandt is als eerste aan de beurt, omdat die school in het midden van het aardbevingsgebied ligt volgens het meerjarenplan van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.



Werkzaamheden

De bedoeling is dat dit jaar wordt begonnen met de werkzaamheden. De schoolgebouwen en -pleinen moeten binnen 3 tot 5 jaar zijn aangepakt.

Door: RTV Noord Correctie melden