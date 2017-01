Buurtbewoners en vissers redden karpers van de dood

Tientallen karpers verhuizen van de vijver aan de Nachtegaalstraat in Groningen naar het Van Starkenborghkanaal. Dit om te voorkomen dat ze net als tientallen andere vissen het loodje leggen in de stadsvijver.

'Mensen die hier normaal staan te vissen, helpen nu mee ze eruit te halen', zegt verslaggever Okkie Smit. Buurtbewoners, karpervissers en de gemeente hoorden dinsdagmiddag van de vissterfte. Samen zetten ze een reddingsactie op touw.'Er zit een behoorlijk bestand aan karper in deze vijver', zegt Albert Jan Scheper van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. 'Het waterschap heeft het zuurstof gemeten en dat is dermate laag dat vissen daar dood aan gaan.'Over de oorzaak is nog niets bekend. Het ondiepe water kan volgens Scheper een probleem zijn. Daarnaast is de vijver een overstort van het riool. Mogelijk ligt daar de bron van de vissterfte.Scheper ziet het niet als een incident, want 'vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook sterfte in Lewenborg'. Destijds was de grote hoeveelheid kroos boosdoener.'We hebben met de gemeente en het waterschap besproken dat we om tafel gaan om een structurele oplossing te vinden voor de problemen in de stadsvijvers.'