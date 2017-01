Wordt Delfzijlster cafetaria de beste van Nederland?

(Foto: Google Street View)

Cafetaria De Doklanden in Delfzijl dingt mee naar de titel 'Beste van Nederland'.

Het is de enige snackbar van Groningen die is genomineerd. Televisiezender RTL 4 organiseert de verkiezing.



Mystery guest

In december nam een mystery guest in Delfzijl de proef op de som.



Stemronde in februari

Op 11 februari stelt De Doklanden zich in het programma 'De beste van Nederland' in een videoboodschap voor aan de rest van Nederland. Daarna kan er worden gestemd.











