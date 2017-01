Donar speelt een wedstrijd 'op leven en dood'

(Foto: JKBeeld)

Het wordt een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar voor de basketballers van Donar. De Groningers spelen woensdagavond in MartiniPlaza de beslissende laatste poulewedstrijd in de Europe Cup tegen het Bulgaarse Lukoil Academic.

Donar moet in eigen huis winnen van Lukoil om door te gaan en de Groningers zijn dan afhankelijk van het resultaat woensdagavond in Lissabon. Daar moet koploper BC Enisey uit Rusland verliezen van de nummer laatst in de poule, Benfica.



Groepswinnaar gaat rechtstreeks door

De groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de achtste finale van de Europe Cup. De beste nummers twee van de zes groepen voegen zich hier ook bij. Aangezien Donar zeer waarschijnlijk niet als een van de beste nummers twee door kan, voldoet alleen de eerste plaats in de poule.



Stand in Poule P:

1. BC Enisey (Rus) 9

2. Lukoil Academic (Bul) 8

3. Donar 8

4. SL Benfica (Por) 5



'Op leven en dood'

Begin januari verloor Donar in Sofia met 26 punten verschil van Lukoil. Het werd toen 88-62. Toch ziet de coach van Donar, Erik Braal, een goede kans om te winnen in eigen huis. 'Ik denk dat wij door die wedstrijd juist ook gegroeid zijn als team. Het zal echt een wedstrijd op leven en dood worden. Ik hoop dat we met de steun van een kolkend MartiniPlaza de wedstrijd er uit kunnen slepen.'



Record

Er zijn inmiddels al meer dan 3.700 kaarten verkocht voor de wedstrijd en dat is bijna een record voor een Europees duel van Donar. Het record ligt op 3.820 toeschouwers uit 2005 tegen Gran Canaria.



Live

De wedstrijd in MartiniPlaza begint woensdagavond om 20.15 uur en is te volgen via een livestream van RTV Noord.

