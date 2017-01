Spoorbrug krijgt te veel treinen over zich heen om boten door te laten

(Foto: RTV Noord)

De spoorburg over het Noord-Willemskanaal bij het hoofdstation in de stad lijkt tussen wal en schip te vallen. Als er meer treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden, kan de brug niet lang genoeg open om boten door te laten.

Marketing Groningen is daar niet blij mee. 'Dit is een belangrijke vaarroute, vooral voor vaarrecreanten vanuit het zuiden. Zij kunnen de stad wel vanaf de andere kant binnenkomen, maar dan moeten ze omvaren. Dat betekent dat minder toeristen onze provincie zullen bezoeken', zegt directeur Hans Poll van het bureau voor de toeristische marketing van Groningen.



Gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen erkent dat de spoorbrug het kind van de rekening dreigt te worden. 'We praten met ProRail en de gemeente Groningen over een oplossing, want die moet er komen', zegt Gräper.

Door: RTV Noord Correctie melden