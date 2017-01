Ronald ontdekt eierbal met garnalen

(Foto: RTV Noord)

Huh? Ziet Ronald dat wel helemaal goed? In de vitrine van een visboer in de stad Groningen ligt een eierbal met garnalen. 'Zelf gemaakt en sinds vier weken in ons assortiment'.

De 'ontdekking' leidt tot euforie bij het Eierbal Genootschap. 'Een eierbal met garnalen? Daar hebben wij hier nog nooit van gehoord. Klinkt als een innovatie. Dat moeten we zien en proeven.'



Hoe de eierbal smaakt en of het een blijvertje is? Ronald nam daarvoor Eierbal Genootschap-lid Henk Scholte op sleeptouw.

Door: RTV Noord Correctie melden