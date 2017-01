Onderhouds- en voegbedrijf Roblo in Veendam failliet

(Foto: Google Streetview)

Onderhouds- en voegbedrijf Roblo in Veendam is failliet. Bij het bedrijf werken zo'n tien mensen.

Roblo dat eerder was gevestigd in Zuidbroek, verhuisde onlangs naar de Parkstad. Daar was het ook hoofdsponspor van amateurvoetbalclub Veendam 1894.



Eigenaar Jimmy Roelvink begon in 1998 zijn zaak nadat hij zijn baan als buschauffeur had opgezegd.





Door: RTV Noord Correctie melden