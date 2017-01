Tweede Kamer gaat in debat over hoogspanningskabels

De Tweede Kamer gaat in debat over de nieuwe hoogspanningskabels tussen de Eemshaven en industrieterrein Vierverlaten.

Dat is dinsdagmiddag besloten in een procedurevergadering in de Kamer.Minister Kamp van Economische Zaken maakte afgelopen december duidelijk dat hij wil vasthouden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten, op nagenoeg dezelfde locatie als de huidige kabels.De oude verbinding wordt gesloopt en maakt op aangepaste plekken, maar langs dezelfde lijn, plaats voor nieuwe masten die twintig meter hoger zijn. Ook zijn de kabels dikker. De vernieuwing is nodig voor het verwerken van groene energie.Zestien natuur- en bewonersorganisaties streden voor een alternatief plan. Zij willen de verkabeling zoveel mogelijk onder de grond zien. Volgens TenneT kost tien kilometer ondergronds echter 100 miljoen euro extra. De organisaties willen ook dat het tracé in samenspraak met boeren en buurten wordt gemaakt.Kamp wordt verweten voorheen niet goed te hebben geluisterd naar de wensen van de organisaties, die zich bovendien gesteund zien door acht gemeenten en de provincie Groningen. De Tweede Kamer gaat nu in debat over het tracé. Wanneer dat zal plaatsvinden, is niet bekend.