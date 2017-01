Arriva controleert treinreizigers te weinig

Het provinciebestuur heeft vervoersbedrijf Arriva een tik op de vingers gegeven. De vervoerder controleert volgens de provincie niet vaak genoeg in de trein. Het provinciebestuur heeft Arriva daarom formeel in gebreke gesteld.

Volgens het contract tussen Arriva en de provincie moet gemiddeld op een van de drie ritten per traject gecontroleerd worden. 'Dat betekent dat er een controlepercentage moet zijn van 33 procent', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'En uit de gegevens van 2014 blijkt dat Arriva onder dat percentage zit.'De gegevens tonen dat Arriva op geen enkel traject in de provincie aan de afgesproken controles komt. De lijn met de minste controles van allemaal is die van Groningen naar Delfzijl. Gräper: 'Daar is op 23 procent van de ritten gecontroleerd. De kans op controle was daar dus het kleinst.'De gedeputeerde is wél tevreden over maatregelen van Arriva om op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond extra te controleren. 'Dat hebben ze in december aangegeven. Een goede zaak en hopelijk zien we dat ook in de cijfers terug. De controles komen het gevoel van veiligheid ten goede.'Dat de meest recente cijfers over 2014 gaan, zit het provinciebestuur dwars. 'Wij zijn afhankelijk van de gegevens die Arriva aanlevert', zegt de gedeputeerde. 'En de cijfers van 2014 waren dusdanig, dat we ze in gebreke hebben gesteld. De cijfers van 2015 en 2016 hebben we niet.'De provincie sommeert Arriva in een brief dan ook om met spoed de cijfers van de laatste twee jaren aan te leveren. De vervoerder krijgt tot 1 maart de tijd om daar op te reageren. Ook moet Arriva aangeven welke maatregelen het vervoersbedrijf neemt om voortaan wel aan de eis te voldoen. Tot slot moet de vervoerder voortaan alle cijfers per kwartaal aanleveren.Voldoet Arriva niet aan de voorwaarden van de provincie, dan kan het provinciebestuur de vervoerder een boete opleggen. 'Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig zal zijn', aldus de gedeputeerde.Arriva komt later met een schriftelijke reactie.