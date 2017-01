'750 huishoudens zijn straks afhankelijk van de voedselbank'

Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de voedselbank in de stad Groningen, loopt op tot ongeveer 750. Dat verwacht Ulfert Molenhuis van de voedselbank.

Tot 1 januari bediende de voedselbank zo'n 600 huishoudens. De stijging komt omdat de criteria voor toelating zijn opgerekt, vertelt Molenhuis in Noord Vandaag . Voorheen mocht je aankloppen als je per maand niet meer dan 180 euro overhield, nu ligt de grens op 200 euro.Voor de 49-jarige Fred uit Stad betekent het dat hij opnieuw bij de voedselbank terecht kan. 'Ik had het al een keer eerder weer aangevraagd, maar verdiende toen net drie, vier euro te veel. Maar dan kom je er achter dat je alles lastig redt met het geld dat je hebt.'De voedselbank start in maart met een project waarbij het 'rijke' gezinnen koppelt aan mensen die onder de armoedegrens leven. 'Met rijk bedoelen we mensen die onafhankelijk zijn', aldus Molenhuis.'Het idee is dat we mensen die arm zijn weer op de rails krijgen. Hun kinderen moeten kansen krijgen. En onderzoek van de VN heeft aangetoond dat kinderen in armoede die minder krijgen. De bedoeling is dat er iemand bij zo'n gezin gaat zitten: wat kunnen we voor elkaar betekenen?''Ze hebben bijvoorbeeld te weinig spullen thuis, of krijgen tips om met geld om te gaan. De 'rijke' kan ook helpen met het vinden van een baan, deuren voor ze openen. En het werkt ook de andere kant op. Zodat er misschien wat meer begrip voor mensen in armoede komt.'