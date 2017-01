Politie waarschuwt voor criminele meteropnemers

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De politie waarschuwt voor meteropnemers die zich uitgeven als medewerkers van energiebedrijf Eneco.

Deze week kwamen bij verschillende woningen in Nieuw Buinen een man en een vrouw aan de deur die zeiden in naam van Eneco de meterstanden te komen opnemen.



Ze hadden duidelijk andere bedoelingen. Geadviseerd wordt niet open te te doen (of meteen dicht te doen) en de politie te bellen.

Door: RTV Noord