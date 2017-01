Besluit zondagse winkeltijdenverruiming Oldambt mogelijk uitgesteld

De gemeenteraad van Oldambt beslist mogelijk pas op een later moment of supermarkten in de gemeente op zondagochtend open mogen. Het college stelt de raad voor om het besluit uit te stellen.

Tijdens een eerste inhoudelijke behandeling bleken er in de raad nog veel vragen te zijn. De meeste partijen leken niet overtuigd van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om supermarkten al om 10 uur te laten openen.Het college schrijft in een brief aan de raad een tussenstap te willen nemen in de vorm van een rondetafelgesprek met belanghebbenden. 'In de rondetafelsessie kunnen niet beantwoorde vragen en argumenten gewisseld worden', schrijft het college. 'Op basis van de uitkomsten van de rondetafelsessie leggen we opnieuw een voorstel ter besluitvorming aan u voor.'Het besluit zou aanvankelijk op maandag 30 januari in de raad vallen. Voorafgaand aan die raadsvergadering wordt gekeken of het besluit inderdaad wordt uitgesteld.