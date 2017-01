Arriva: 'In 2015 en 2016 controleerden we wél genoeg'

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Arriva erkent dat er op de trajecten van Groningen naar Roodeschool en Delfzijl niet genoeg gecontroleerd is in 2014. In 2015 en 2016 is er volgens de vervoerder wél voldaan aan de eisen.

Door: RTV Noord Correctie melden