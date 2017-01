Emmapolder krijgt maximaal drie rijen windmolens

In de Emmapolder ten noorden van Uithuizen komen maximaal drie rijen windmolens te staan. Er werd nog onderzoek gedaan naar de optie voor een vierde en vijfde rij, maar dat bleek niet te kunnen. De turbines zouden dan te dicht bij de huizen komen te staan.

In de Emmapolder staan nu al twee rijen van dertien windmolens. Daar komt dus nog één rij van dertien windmolens bij.Het is nog niet duidelijk waar die rij precies komt. Dat kan op de dijk zijn, maar ook net ervoor. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de windturbines worden gebouwd.Vlakbij het datacenter van Google in de Eemshaven komt ook een nieuwe windmolen. Die krijgt een maximale tiphoogte van tweehonderd meter. Die is ter vervanging van een windmolen die 'slechts' honderd meter hoog is.