'Ze hebben geen idee hoeveel verdriet dit doet'

(Foto: Martin Nuver/Fotobewerking RTV Noord)

Ongeloof, verdriet en boosheid bij de moeder van een van drie jonge mannen die op kerstavond verongelukte aan de Bornholmstraat in Groningen. Op de plek van het ongeval had ze een lantaarn gezet, met een foto van haar zoon en drie kaarsen. En die is nu verdwenen.





Het drietal kwam om het leven toen de auto waarin ze zaten uit de bocht vloog en op de kop in het water belandde. Een vierde inzittende overleefde het ongeval.







'De foto van jou hebben ze er nog netjes uitgehaald en de lantaarn staat nu ergens bij iemand thuis die geen idee heeft hoeveel verdriet dit doet', schrijft ze op Facebook

