Politie vindt tientallen tv's in huis

(Foto: Flickr/Paul Robertson (Creative Commons))

De politie heeft bij een huiszoeking 47 televisies gevonden. De toestellen zijn in beslag genomen. De huiszoeking was in de woning van een van de verdachten van een inbraak in Leutingewolde, bij Roden.

Zaterdagnacht werden drie mannen op heterdaad betrapt bij de inbraak in een loods in het dorp. Ze werden aangehouden.



Er wordt nog onderzocht wat de herkomst van de televisietoestellen is.

Door: RTV Noord Correctie melden