Schietpartij Thialf: Dit is de verdachte

De verdachte van de schietpartij op de geboren Groninger Bert Jonker is de 56-jarige Charles Reinier van der Wouden. Dat is bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.

Jonker, de directeur van ingenieursbureau Clafis, werd op zaterdag 7 januari bij ijsstadion Thialf in Heerenveen beschoten. Jonker zat in zijn auto en gaf gas op het moment dat de schutter zijn wapen trok. Daardoor is hij alleen in zijn hand geraakt. Hij moest worden geopereerd.Van der Wouden is een failliete zakenman die oorspronkelijk uit Den Haag komt. Nu heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Er is geen spoor van Van der Wouden. Jonker en zijn gezin doken daags na de schietpartij onder. Hij maakt het naar omstandigheden goed.De verdachte heeft een zakelijk conflict met Jonker vanwege een bedrijfsovername enkele jaren geleden.Van der Wouden is niet lang, kleiner dan 1.75 meter, is tenger gebouwd en had een baardje toen hij op Jonker schoot. Hij heeft moedervlekken in zijn gezicht en bruine, wat hangende ogen. Hij had die avond naar alle waarschijnlijkheid een lange geelbruine jas aan.