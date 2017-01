Piloot uit Leek krijgt postuum eerbetoon

In het gemeentehuis van Leek vindt vrijdag een bijzondere uitreiking plaats. Nabestaanden van Johannes Hogenes krijgen het Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van burgemeester Berend Hoekstra. De postume onderscheiding wordt uitgereikt aan de kleinkinderen van Lena Hogenes, de zus van Johannes

Piloot Johannes Hogenes kwam op 3 februari 1942 om het leven bij een luchtgevecht boven Madoera, in het toenmalige Nederlands Indie. Samen met Hogenes kwamen bij dat gevecht met Japanse vliegtuigen nog twee Nederlandse KNIL-piloten om het leven.



Al op jonge leeftijd wees

Hogenes werd geboren in Leek. Al op jonge leeftijd werd hij wees. Hij en zijn zus Lena groeiden op bij hun grootouders. Hogenes werd piloot en trad in 1939 in dienst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.



Het Mobilisatie-Oorlogskruis werd ingesteld in 1948 door koningin Wilhelmina en wordt toegekend door het ministerie van Defensie.

