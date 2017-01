Politie: 'Criminele meteropnemers' zijn tóch medewerkers Eneco

De verdachte meteropnemers, waar de politie eerder op de dag voor waarschuwde, blijken gewoon medewerkers van energiebedrijf Eneco te zijn. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

In de middag meldde de politie dat een 'verdachte man en vrouw' zich in Nieuw Buinen uitgaven voor medewerkers van het energiebedrijf. Meerdere inwoners hadden verontrust naar 112 gebeld. 'Laat deze mensen niet binnen', adviseerde de politie.Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake was van een babbeltruc. Het tweetal kon zich legitimeren en bleek daadwerkelijk de meterstand te komen opnemen.