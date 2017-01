Pas op: 'Productvreemde delen' in soep van de Poiesz

De Poiesz in Stadskanaal (Foto: Google Streetview)

Oppassen voor wie koelverse bonen- of erwtensoep van supermarkt Poiesz in huis heeft. De soep bevat door een productiefout mogelijk 'productvreemde delen'. Het gaat om de emmers van 950 gram.

De waarschuwing komt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Poiesz heeft de betreffende soep uit de winkels gehaald. Klanten die nog een emmertje in de koelkast hebben staan, wordt dringend geadviseerd er niet van te eten en het terug te brengen naar de winkel.Poiesz heeft in onze provincie filialen in Groningen, Hoogkerk, Musselkanaal, Nieuwe Pekela, Stadskanaal, Tolbert, Veendam, Zevenhuizen en Zuidhorn.