Donar breekt 'Europees record'

Basketbalclub Donar heeft een record gevestigd voor wat betreft het aantal toeschouwers bij een Europese wedstrijd. Het duel tegen Lukoil Academic uit Bulgarije woensdagavond in MartiniPlaza is nagenoeg uitverkocht.

Het vorige record stamt uit 2005. Destijds kwamen er 3.820 toeschouwers af op het thuisduel tegen Gran Canaria.Inmiddels staat de teller ruim boven de 3.900 toeschouwers en lijkt het er op dat de wedstrijd zelfs uitverkocht raakt.De wedstrijd is volgens de coach van Donar, Erik Braal, eentje 'op leven en dood'. Zijn ploeg moet namelijk winnen om kans te houden op een plek in de achtste finales van de Europe Cup.De wedstrijd in MartiniPlaza begint woensdagavond om 20.15 uur en is te volgen via een livestream van RTV Noord.