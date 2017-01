Raad: 'Gemeente treft geen blaam bij Voslaan'

De gemeente Winsum heeft er alles aan gedaan om de gevaarlijke spoorwegovergang aan de Voslaan veiliger te krijgen. Dat vindt de gemeenteraad van Winsum.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over een feitenrelaas die door het college is gemaakt. Stap voor stap beschrijft wethouder Bert Westerink de gang van zaken rondom de onbewaakte spoorwegovergang.Na het ongeval bij de spoorwegovergang Voslaan, waarbij een trein van Arriva ontspoorde en achttien mensen gewond raakten, kreeg de gemeente veel kritiek. Ze zou te weinig hebben gedaan om de overgang veiliger te maken. In november 2014 heeft de raad opdracht gegeven om de situatie aan te pakken.Ab Bruininks, raadslid GroenLinks, vindt dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om bij de nodige partijen zoals ProRail aan de bel te trekken. 'De gemeente treft geen blaam.'De VVD merkt wel op dat het een tijdrovend proces is geweest. 'Maar de nodige aanpak vergde de nodige tijd', vertelt fractievoorzitter Harry Jonkman. 'De primaire verantwoordelijk van dit proces lag niet bij de gemeente maar bij ProRail'.Winsum heeft nog steeds als wens dat alle onbewaaktespoorwegen in de gemeente worden aangepakt en dat de overgang aan de Voslaan een bewaakte gaat worden.