Groningse Uitdaging: ondernemers helpen maatschappelijke organisaties

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

Stel: je zit in het bestuur van een vereniging en wilt de ledenadministratie verbeteren. Of je toneelvereniging zoekt bijzondere kostuums voor de uitvoering, maar je weet zelf niet hoe je dat moet aanpakken. Dan kan je terecht bij Groningse Uitdaging.

Deze groep maatschappelijk betrokken ondernemers kan met raad en daad helpen om vraag of probleem op te lossen. Niet met geld, maar met kennis. En door gebruik te maken van het netwerk dat ze heeft.



'Op zoek naar mens- en denkkracht'

In het Hogeland College in Warffum was dinsdag een grote kennis- en netwerkbijeenkomst van Groningse Uitdaging. Tientallen ondernemers en hulpvragers kwamen daar op af. De Brug, de sportvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking was er ook. Secretaris Simon van der Wal: 'Wij zijn op zoek naar mens- en denkkracht om ons te ondersteunen bij onze activiteiten. Er is de laatste tijd minder geld beschikbaar, dus moeten we naar andere oplossingen zoeken. We hopen dat ze ons kunnen helpen.'



Van der Wal en een mede-bestuurslid zijn in gesprek met Jelleke Liewes van Noordenveldse Uitdaging. 'Dit is een heel praktische vraag. Ik ga in mijn netwerk zoeken of er ondernemers zijn die De Brug kunnen helpen. Daar moeten we uit kunnen komen.'



Vaak praktische vragen

In onze provincie zijn inmiddels een aantal van deze groepen ondernemers actief. Ze krijgen vaak praktische vragen voorgelegd, zegt Thomas de Boer van Groningse Uitdaging. 'Soms gaat het om het vinden van een koelkast, soms om bureaustoelen, maar er zitten ook wel eens juridische vragen tussen. Doordat wij in onze groepen een breed scala aan ondernemers hebben, van autoverkopers tot juristen, kunnen we veel vragen beantwoorden of problemen oplossen. We bieden onze kennis en netwerken aan en meestal leidt dat tot een goed resultaat.'

