Ondernemers Veenkoloniën vestigen hoop op spoeddebat

Een gigantisch zonnepark als alternatief voor 45 torenhoge windmolens. Een groep ondernemers uit de Kanaalstreek heeft een vergevorderd plan klaarliggen, maar ze zijn daarvoor wel afhankelijk van een spoeddebat over het windpark.

Het plan van de ondernemers, die zich hebben verenigd in de stichting De Zonkoloniën, is dinsdagavond in Buinen gepresenteerd aan de lokale politiek. Die heeft er wel oren naar, maar het is minister Henk Kamp (VVD) van Ecominsche Zaken die er over gaat.De Zonkoloniën, die 250 ondernemers vertegenwoordigen, hebben een plan klaar dat naar eigen zeggen niet onderdoet voor het windpark. Op een terrein van 800 voetbalvelden verspreid over een aantal locaties kan een zonnepark verrijzen, waarmee de energiedoelstelling wordt gehaald, zo stellen de initiatiefnemersHet Friese bedrijf Powerfield, dat gespecialiseerd is in het aanleggen van zonneparken, heeft het plan doorgerekend. Zij stellen dat het zonnepark net zo duur is als het windpark. Daarmee wordt een veelgehoord argument van de minister, dat windenergie goedkoper is, weerlegd.De minister legde eerder een motie van de Tweede Kamer naast zich neer over het windpark. In die motie riep de Tweede Kamer op tot een bezinningsperiode, zodat er ook naar alternatieven gekeken kan worden. Die motie wordt volgende week onderwerp van gesprek in een spoeddebat.Wethouder Peter Gelling (Gemeentebelangen) van Stadskanaal houdt zich daar aan vast. 'Dit is een van de laatste strohalmen om bij de Tweede Kamer iets te bereiken, dus ik moet zeggen dat ik dat best spannend vind.' Gelling is van plan het debat bij te wonen en Kamerleden waar nodig te informeren.Bij De Zonkoloniën is de overtuiging op een goede afloop groter. Voorzitter Rieks van der Wal: 'We hebben te maken met een kabinet dat er nog vier weken zit, er komt een spoeddebat aan en we hebben een boze Tweede Kamer. Dus politiek hebben we er nog nooit zo dichtbij gezeten.'Of het allemaal ook iets oplevert voor de Veenkoloniën, moet komende week blijken.