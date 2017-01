Flinke schade door brand in woning met rieten dak

(Foto: Foto: Huisman Media)

Door een schoorsteenbrand is dinsdagavond flinke schade ontstaan in een rietgedekte woning in Wedderveer tussen Blijham en Wedde.

De brandweerkorpsen van Bellingwedde, Vlagtwedde en Winschoten rukten uit om de brand te bestrijden.



Om bij de vuurhaard te komen werden grote delen isolatiemateriaal verwijderd. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Hoe groot de schade exact is, is niet bekend.

Door: RTV Noord