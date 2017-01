Laagterecord: In Bellingwedde is geen enkel huis gebouwd

(Foto: KAW Architecten/Plegt Vos)

Bellingwedde heeft een Nederlands laagterecord te pakken. In de hele gemeente is in 2016 geen enkele nieuwe woning gebouwd. Zo blijkt uit cijfers van het het Centraal Bureau voor de Statistiek.

En dat terwijl in het afgelopen jaar landelijk gezien het hoogste aantal nieuwe huizen zijn gebouwd in de afgelopen vijf jaar.



Ook in Pekela met drie nieuwe huizen en in De Marne met twee woningen werd heel weinig gebouwd. In onze provincie was de stad Groningen de koploper met 901 nieuwe woningen.



Koploper in Nederland is Amsterda. Daar werden ruim vijfduizend nieuwe huizen neergezet.

Door: RTV Noord