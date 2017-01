Drie maal is scheepsrecht: Schier krijgt een bezoekerscentrum

De kogel is door de kerk. Schiermonnikoog krijgt - als het aan de gemeenteraad ligt - een nieuw bezoekerscentrum. De raad hakte dinsdagavond na jaren gesteggel de knoop door.

Na twee eerdere pogingen is burgemeester Stellingwerf ervan overtuigd dat het dit keer eindelijk echt gaat lukken: 'De ezel moet niet voor de derde keer zijn hoofd stoten aan een steen en ik ben gedreven om hier een succes van te maken'.



Overeenstemming

Het nieuwe centrum komt bij voorkeur aan de Reeweg, twee panden naast het huidige VVV-kantoor. De aankoop door de gemeente van het desbetreffende pand moet nog worden afgerond maar volgens wethouder Ger Heeringa is er met de huidige eigenaar inmiddels overeenstemming over de aankoopprijs en zal het pand vervolgens worden doorverkocht aan Natuurmonumenten.



Het is de bedoeling dat het huidige bezoekerscentrum - dat nu nog onderaan de witte vuurtoren staat - in het nieuwe centrum zal worden samengevoegd met de VVV. De exploitatie zal gezamenlijk gevoerd worden door de VVV en Natuurmonumenten.



De Promenade

Eerdere pogingen een nieuw bezoekerscentrum te realiseren mislukten stuk voor stuk. Op de financiële situatie van het eerder geplande multifunctionele centrum 'De Promenade' hield de gemeente bijvoorbeeld te weinig toezicht, zo concludeerde de rekenkamer in 2015. Het college belooft ditmaal de vinger steviger aan de pols te houden.



Twee jaar

Burgemeester Dick Stellingwerf is blij dat een nieuwe fase aangebroken is en denkt dat als alles ditmaal lukt over twee jaar de deuren van het nieuwe centrum kunnen openen.

