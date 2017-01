Lopend Vuur: Ik vind het fijn in bus of trein

Volgens reizigersvereniging Rover ligt de nieuwe dienstregeling van de NS onder vuur. Er zijn duizenden klachten binnengekomen over te volle treinen, staanplaatsen, slechte aansluitingen en langere reistijden.

Volgens Rover is er ook kritiek op andere trein- en busvervoerders.In Groningen geeft het provinciebestuur Arriva een tik op de vingers, omdat er te weinig gecontroleerd wordt in de trein. Arriva ontkent dat overigens.