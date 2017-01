NAM-directeur pleit voor duurzaamheidsfonds

De aardgasbaten moeten worden gebruikt om de bouw van windmolens en zonneparken te financieren. Daar pleit NAM-directeur Gerald Schotman voor.

Wat hem betreft komt er een duurzaamheidsfonds, waarin een deel van de opbrengsten van de gaswinning wordt gestopt. De NAM liet al eerder weten dat het gasconcern een rol wil spelen bij de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.Dat betekent niet dat wat de NAM betreft de Groningse gaskraan dicht kan. In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte Schotman dat alternatieve energiebronnen nog te weinig opleveren.'De vijf geplande windparken leveren vanaf 2023 evenveel energie als 23 dagen gasproductie in Groningen. Ik voorzie dan ook nog geruime tijd een belangrijke rol voor aardgas', aldus Schotman.In het manifest van cabaretier Freek de Jonge is het dichtdraaien van de gaskaan binnen tien jaar één van de actiepunten.