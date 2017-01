Geen telefoon en internet van Ziggo in Kanaalstreek

(Foto: RTV Noord/Astrid Mellema)

In Stadskanaal en omgeving zitten mensen met een abonnement van Ziggo zonder telefoon en internet.

Oorzaak is kapotte apparatuur in een wijkcentrum in Stadskanaal. Monteurs en nieuwe apparatuur zijn onderweg.



Een woordvoerder van Ziggo verwacht dat de storing nog tot een uur of twaalf gaat duren.

