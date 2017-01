Kanaalstreek heeft weer telefoon en internet (update)

(Foto: RTV Noord/Astrid Mellema)

Klanten van Ziggo in Stadskanaal en omgeving hebben woensdagmorgen enkele uren zonder telefoon en internet gezeten.

Oorzaak was kapotte apparatuur in een wijkcentrum in Stadskanaal.



Aan het begin van de middag was de storing opgelost.

