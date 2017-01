Historicus Brinks maakt tentoonstelling over val Srebrenica

In opdracht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork richt historicus Monique Brinks uit Paterswolde in Bosnië en Herzegovina een tentoonstelling in over de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995.

Dat meldt RTV Drenthe . De tentoonstelling 'Srebrenica voor de ogen van de wereld' gaat op 9 februari open in de plaats Potocari, 6 kilometer ten noordwesten van Srebrenica.De moslimenclave werd beschermd door soldaten van Dutchbat, maar zij konden niet voorkomen dat duizenden moslimmannen werden weggevoerd en vermoord.Monique Brinks, tot september 2016 ook werkzaam bij de Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen, is tweeënhalf jaar geleden gevraagd en zei meteen ja. Ook oud-Dutchbatters werkten mee aan het opzetten van de tentoonstelling. Volgens Brinks is de tentoonstelling interessant voor een breed publiek, maar met name ook voor de Bosniërs. 'Zij kennen vaak maar een deel van het verhaal.'De tentoonstelling gaat niet alleen over de val van de moslimenclave en de aanloop ernaartoe, ook is er aandacht voor de tijd na de val, zoals het terugvinden van slachtoffers en de impact die het nu nog heeft.'Het creëren van een verhaallijn was niet zo moeilijk', zegt Brinks. 'De opgave zat er juist in teksten te schrijven waarin zowel Dutchbatters als slachtoffers zich kunnen vinden. Verhalen worden heel snel ingekleurd, er wordt snel een mening aan gegeven.'De tentoonstelling is in een gebouw op de voormalige compound. Dat is gerestaureerd met een bijdrage van de Nederlandse ambassade in Bosnië en Herzegovina.