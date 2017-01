Smullen van een broodje walvis en een mooi verhaal

Een grote voorleesstoel met zebraprint staat klaar. In een kring eromheen staan kleurrijke kinderstoelen. Op gedekte tafels liggen bordjes met daarop broodjes in de vorm van een walvis.

Kleine grote lezers

In de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat in Groningen is, net als op veel andere plaatsen in ons land, woensdagmorgen het Nationale Voorleesontbijt gehouden. Het ontbijt is de start van de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel om van kleintjes die nog niet zelf kunnen lezen, grote lezers te maken.



Walvis met pindakaas

Het boek dat dit jaar centraal staat is 'De Kleine Walvis' van Benji Davies. In de bibliotheek in het centrum van Groningen leest Paul Vetter van De Schoenenfabriek voor. Hij heeft zelf vier kinderen. 'Natuurlijk lees ik thuis ook voor. 'Pluk van de Petteflet' en 'Jip en Janneke' zijn bij ons nog altijd de favorieten', vertelt hij. Peuter Frea heeft meer belangstelling voor haar broodje walvis met pindakaas. Maar op de vraag of ze voorlezen leuk vindt, antwoordt ze toch volmondig 'ja'.

