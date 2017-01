Duitse minister: wel tol op snelwegen in de grensstreek

Je wilt naar Leer om te winkelen zonder tol te betalen. Dan kun je straks niet meer over de snelweg maar zul je via Bunde en Weener over de 'oude' Bundestrasse naar Leer moeten.

De Duitse minister Dobrindt heeft woensdag bij de ARD gezegd dat hij geen uitzondering voor tol op snelwegen wil voor automobilisten in de grensstreek. Dobrindt vindt dat de Nederlanders hun weg moeten vinden via de Bundestrassen.Hij is momenteel bezig met een nieuw plan voor tolheffing op de Duitse snelwegen. Het eerste plan zorgde voor veel boosheid in de omringende landen omdat het in strijd is met de Europese regelgeving.Dobrindt zegt binnenkort met een plan te komen dat wel voldoet aan Europese maatstaven. Daarin is geen uitzondering opgenomen voor mensen uit de grensstreek.