'Stad Groningen moet regie krijgen bij inburgering'

Glimina Chakor (Foto: GroenLinks)

'De verantwoordelijkheid voor inburgering moet zo snel mogelijk terug naar de gemeente'. Dat vindt Glimina Chakor, raadslid voor GroenLinks in de Groninger gemeenteraad.

Uit een rapport van de Nationale Rekenkamer blijkt dat met de inburgering van buitenlanders in ons land heel veel mis gaat. GroenLinks in Groningen springt daar op in en vindt dat de regie van de inburgering, die sinds 2013 bij het rijk ligt, terug naar de gemeenten moet.



Aandringen

'De gemeente Groningen zou daar bij het Rijk op aan moeten dringen', zegt Chakor. Volgende week praat de gemeenteraad over de stand van zaken rond de vluchtelingenproblematiek in de Stad.

