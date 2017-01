Volg Donar-Lukoil Academic woensdagavond via onze livestream

(Foto: JKBeeld)

In een bijna uitverkocht MartiniPlaza speelt Donar woensdagavond tegen het Bulgaarse Lukoil Academic. Dit duel is bij RTV Noord te volgen via de livestream op onze site.





- Donar speelt een wedstrijd 'op leven en dood' De wedstrijd in MartiniPlaza begint woensdagavond om 20.15 uur. Bij winst houden de basketballers zicht op een plek in de achtste finale van de Europe Cup.

