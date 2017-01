Uut de Hoogte II: 'Af en toe een traantje, dat hoort erbij'

Avond aan avond was-ie uitverkocht, het theaterfeuilleton Uut de Hoogte. De serie rond de kleurrijke familie Lutje uit de Groninger wijk De Hoogte krijgt daarom een vervolg.

Donderdag gaat Uut de Hoogte II in première in het Der Aa-theater in de Stad. Ook deze reeks is geschreven door Jan Veldman en Frank den Hollander.Tijdens de try-out dinsdagavond is Veldman aanwezig. De nieuwe Uut de Hoogte is volgens hem anders maar toch ook heel vertrouwd: 'Er zijn veel nieuwe personages, maar de serie heeft precies dezelfde sfeer en humor. Ook de personages uit de eerste serie zijn weer present, maar eigenlijk gaan we een deurtje verder, die van de buren van de familie Lutje. Wel zit er wat meer drama in. Af en toe een traantje, dat hoort erbij, vind ik.'Het succes van de eerste serie heeft ook Jack Nieborg, de regisseur van Uut de Hoogte, verrast. 'Mensen werden echt fan van bepaalde personages en iedereen was erg sneu toen de serie afgelopen was. Toen we bericht kregen dat we door konden gaan met een nieuwe serie, was iedereen blij.'Voor Uut de Hoogte heeft Nieborg de hele zaal van het Der Aa-theater in Groningen omgebouwd. 'Het publiek zit midden in de zaal, op draaikrukjes en er wordt rond om het publiek gespeeld. Uut de Hoogte is theater én film én muziek en je moet lekker actief op je krukje meebewegen.'Renate Dokter speelt de rol van een van de nieuwe personages. Ze was ook betrokken bij de eerste serie, maar toen als assistent van Jack Nieborg. 'Ik speel Amanda Potje, de buurvrouw en ik speel een potige steigerbouwer', vertelt Dokter. 'Dat is een rol die mij op het lijf geschreven is. Veel grof taalgebruik, een beetje stoer doen. Het is heel wat anders dan regie-assistent, maar heel leuk om mee te maken.'Uut de Hoogte II gaat donderdagavond in première. De eerste avond is inmiddels uitverkocht. Meer informatie is te vinden op de website van Uut de Hoogte. Hieronder de openingstune van Uut de Hoogte: