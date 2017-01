Feringa schenkt replica Nobel-medaille aan Universiteitsmuseum

(Foto: Koninklijk Huis) (Foto: Nobelprize.org (bewerkt)) (Foto: NOS)

Het Universiteitsmuseum in Groningen krijgt een replica van de medaille van Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

Expositie

In het museum begint donderdag de tentoonstelling 'Nobel Sciences' over uitvindingen die aan de universiteit zijn gedaan. Voorzitter Sibrand Poppema van het College van Bestuur neemt woensdagmiddag alvast de kopie van de Nobelmedaille in ontvangst.



Iets minder goud

Feringa over de replica: 'Er zijn twee medailles. De ene heb ik van de Zweedse koning gekregen en de kopie ziet er precies zo uit. Ik denk alleen dat er iets minder goud in zit dan in het origineel'.

Door: RTV Noord Correctie melden