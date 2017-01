Westerkwartier krijgt kredietunie voor ondernemers met vernieuwende plannen

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier begint een kredietunie waar ondernemers geld kunnen lenen om vernieuwende initiatieven te financieren.

Volgens directeur Hans Bergsma is daar behoefte aan omdat banken minder gemakkelijk geld willen uitlenen. De Gebiedscoöperatie is erop gericht de economie en de leefbaarheid in het Westerkwartier te versterken door lokale initiatieven te ondersteunen.



125.000 euro

Volgens Bergsma hebben ondernemers in het Westerkwartier al een paar ton in het fonds gestort. Hij hoopt dat de teller oploopt tot een miljoen. Daarvoor wordt ook bij de provincie aangeklopt. Bergsma: 'Binnenkort gaan we beginnen. Er is genoeg geld binnen om de eerste leningen te verstrekken. Ondernemers kunnen tussen de 25.000 en 125.000 euro lenen.'



Coach

De Gebiedscoöperatie springt met de kredietunie in het gat dat de banken openlaten. 'Banken lenen niet alleen minder gemakkelijk geld uit, maar ze hebben ook minder tijd om ondernemers te begeleiden. Ondernemers die geld bij ons lenen, krijgen een coach die hen van het begin tot het eind van de lening ondersteunt. Die coach is een ervaren ondernemer die de geldleners met nuttige adviezen bijstaat. Zo hopen we de investering tot een succes te maken', aldus Bergsma.

Door: RTV Noord Correctie melden