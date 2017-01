Noord-Nederland heeft nieuwe rechtbankpresident

Maria van de Schepop wordt de nieuwe president van de Rechtbank Noord-Nederland.

De Raad voor de rechtspraak draagt haar bij minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie voor als de opvolger van Daan Keur, die vorig jaar augustus met pensioen is gegaan. Ze begint per 1 april aan haar nieuwe baan.Van de Schepop is momenteel coördinerend rechtercommissaris en teamvoorzitter bij de rechtbank Den Haag. Naast dit teamvoorzitterschap was zij van 2012 tot en met 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Daarvóór werkte ze bij de rechtbank in Haarlem.