Politie zoekt zakkenrollerspaar in Stadskanaal

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie is op zoek naar een man en een vrouw die verdacht worden van zakkenrollerij. In de zoektocht is woensdag een burgernetmelding gedaan.

Het dievenpaar stal een telefoon van een klant in een winkel aan het Europaplein in het centrum van Stadkanaal.



De man en de vrouw zijn ongeveer 40 jaar en 1 meter 70 lang. De man is kalend en heeft aan de slapen grijs haar en draagt een blauwe nylon jas.

Door: RTV Noord Correctie melden