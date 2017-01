Stadjer krijgt celstraf voor diefstal boortjes en stroomkabels

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 41-jarige man uit Groningen moet voor een diefstal uit een bouwmarkt en bij een woning een week de cel in. Daarnaast hangt hem nog een week voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.

De diefstal in de bouwmarkt gebeurde september vorig jaar. De Stadjer stopte metaalboortjes in een andere verpakking en stak die onder zijn jas. De bedrijfsleiding volgde deze actie via de beveiligingscamera. Bij de kassa werd de man aangesproken.



Achter op de fiets

De Stadjer was in mei ook op het dievenpad. Bij een woning aan de Zaagmuldersweg in Groningen nam hij stroomkabels weg. Een buurman zag dit en waarschuwde de politie. De man werd even later op zijn fiets, met achterop de kabels, aangehouden.



De Groninger heeft een lijvig strafblad. Volgens de rechter is een werkstraf dan ook een gepasseerd station.

Door: RTV Noord Correctie melden