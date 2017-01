UMCG zoekt pornoverslaafden

Pornoverslaafden, opgelet. Het UMCG is voor een onderzoek naar verslavingsgevoeligheid op zoek naar jullie.

'Het is een steeds groter wordend probleem', zegt onderzoeker Gilles Stormezand. 'Porno is ook steeds meer beschikbaar. Alleen wordt het nog niet als verslaving erkend. Dit is een van de eerste onderzoeken naar pornoverslaving.'Bij bijvoorbeeld heroïne of cocaïneverslaving is bekend dat de aanvoer van de stof dopamine hapert. Stormezand hoopt dit ook voor pornoverslaving aan te tonen.'Porno kijken kan gezien worden als normaal gedrag', zegt Stormezand. 'Maar we weten niet wanneer het ziekelijk is.'Voor het onderzoek hanteert het UMCG een lijst met veertien vragen over de impact van het kijkgedrag. Als hieruit blijkt dat de kandidaat in zijn sociale leven of op het werk problemen ondervindt door zijn honger naar porno, dan is er volgens Stormezand sprake van een verslaving.In totaal zoekt het UMCG veertien pornoverslaafden. Deze week werd er zelfs een advertentie geplaatst in dagblad Metro. 'We zijn al een paar maanden bezig, maar het blijkt lastig te zijn om hen te vinden', zegt Stormezand. 'Ook bij de verslavingsklinieken melden zich weinig mensen met een pornoverslaving.'Zodra er genoeg kandidaten zijn, start het onderzoek. Alle informatie vind je hier