Politie pakt vijf Stadjers op voor gewapende beroving

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een arrestatieteam heeft dinsdag in Groningen en Winschoten vijf Stadjers opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een beroving met automatische wapens en drugsbezit.

Het gaat om vier mannen van 22, 25, 29 en 30 jaar oud en een 23-jarige vrouw.



Drent beroofd op Esdoornlaan

Op 12 oktober is een 26-jarige man uit Hoogeveen beroofd op de Esdoornlaan in de stad. Drie bewapende mannen eisten dat hij onder meer zijn sieraden en telefoon aan hen gaf.



Nog diezelfde dag arresteerde de politie een 36-jarige Stadjer, die nog altijd vastzit. Dinsdag volgden nog vijf arrestaties.



De 22-jarige verdachte had een vuurwapen binnen handbereik op het moment dat het arrestatieteam binnenviel. Ook de 23-jarige vrouw die bij hem was, werd aangehouden. Twee anderen werden aangehouden voor drugsbezit.



Uzi

In totaal zijn zes panden in Groningen en een woning in Winschoten doorzocht. Hierbij zijn meerdere wapens gevonden, waaronder een Uzi, een vuurwapen, vier imitatievuurwapens en munitie. Ook trof de politie hard- en softdrugs aan en ruim 8.000 euro aan contanten.

Door: RTV Noord Correctie melden