Man met drugs pint rekening van kennis leeg

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Een 22-jarige man uit Nieuw-Scheemda is voor drugsbezit, diefstal van geld en heling veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. De helft daarvan is voorwaardelijk.

De man werd in de nacht van 14 september vorig jaar in Stadskanaal na een anonieme tip opgepakt met ruim tien gram amfetamine en ruim twintig gram hennep op zak.



De man bleek ook in het bezit van een grote som geld. Toen diezelfde week een vrouw uit Hoogezand aangifte deed van diefstal van geld, kwam de aap uit de mouw. De Nieuw-Scheemder en zij waren kennissen.



Duizend euro

De vrouw had de man toestemming gegeven om eenmalig vijftig euro te pinnen van haar rekening. Maar de man had de smaak te pakken gekregen en griste binnen vier dagen meermaals haar pasje uit haar woning weg. Zo pinde hij ruim duizend euro van haar rekening.



Heling boormachine

Naast de diefstal kan de man ook heling op zijn strafblad bijschrijven. Hij verkocht in november 2015 een gestolen boormachine in Stadskanaal. Een metaalbedrijf had kort daarvoor aangifte gedaan van diefstal van twee boormachines.



Informatie over de verkoper leidde naar de twintiger uit Nieuw-Scheemda, die in zijn schuur nog een machine had staan. De eerste was al verkocht. Hij gaf te kennen niet te weten dat de verkochte boormachine gestolen was, maar dit achtte de rechter niet geloofwaardig.



Terugbetalen

Het drugsbezit en de diefstal van geld bekende de man. Naast de straf moet hij het hele bedrag aan de vrouw terugbetalen.

